Deutscher Sendetermin für "Mallorca Files" steht fest

In Großbritannien sahen beim Sendestart der ersten Folge am 25. November 2019 im Vorabendprogramm mehr als eine Million Zuschauer zu. Jetzt wird die erste Staffel der zehnteiligen Krimireihe "Mallorca Files" auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Sendestart ist am 17. April, jeweils freitags werden zwei Folgen ab 22 Uhr auf ZDFneo ausgestrahlt.

Warum so spät? "Die Primetime im Digitalkanal ZDFneo beginnt später als bei den 'großen' Sendern", so eine Sprecherin des Senders. Wer schon etwas früher zuschauen möchte, kann sich ab dem 17. April alle Folgen in der ZDFmediathek anschauen. Um 10 Uhr werden sie freigeschaltet.

Die erste Staffel der Krimiserie um den deutschen Kommissar Max Winter, gespielt von dem österreichischen Schauspieler Julian Looman und der britischen Ermitterlin Miranda Blake (Elen Rhys), wurden im Frühjahr 2019 auf Mallorca abgedreht. Das ungleiche Duo ermittelt in Mordfällen auf der Insel.

"Bei den 'Mallorca Files' geht es nicht nur darum, spannende Kriminalfälle zu lösen. Die Beziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern spielt eine tragende Rolle. Sie entwickelt sich auf eine sehr lustige Art und Weise", sagte Hauptdarsteller Julian Loomann der MZ in einem früheren Interview.

Die Folgen werden erst jetzt in Deutschland zu sehen sein, da auf Englisch gedreht und die Episoden synchronisiert werden mussten. Julian Loomann hat seine Rolle selbst eingesprochen und ist während der aktuell laufenden Dreharbeiten zur zweiten Staffel auf Mallorca bei längeren Drehpausen ins Tonstudio nach München geflogen.

Die Show lief so erfolgreich auf BBC an, dass die erste Staffel in Großbritannien sogleich auf BBC1 im Abendprogramm wiederholt wurde. In mehr als 60 Ländern wurde die Krimiserie verkauft. /lk

