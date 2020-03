Til Schweiger eröffnet "Henry likes Pizza" in Santanyí

Schauspieler und Filmproduzent Til Schweiger wird auf Mallorca in die Gastronomie einsteigen. Am 24. März eröffnet er eine Filiale seiner Kette "Henry likes Pizza" in Santanyí, wie sein Management der MZ mitteilte. Er besitzt bereits zwei Pizzerien in Hamburg, eine Filiale in der Altstadt und eine in Uhlenhorst. Seine dritte Filiale wird im "East 26" aufmachen, wo bereits ein Immobilienbüro und ein Inneneinrichtungsstudio ansässig sind.



Til Schweiger hat seine Pizzerien nach seinem Esel "Henry" benannt, der neben vielen anderen Tieren auf seiner Finca auf Mallorca lebt. Erst kürzlich besuchte Bastian Schweinsteiger die Finca, und Til Schweiger veröffentlichte ein Foto von seinem Esel und dem ehemaligen Fußballstar auf Instagram. /lk



