"Goodbye Deutschland" zeigt Corona-Sorgen der Mallorca-Auswanderer

Caro und Andreas Robens in ihrem neu eröffneten Studio in Palma.

Caro und Andreas Robens in ihrem neu eröffneten Studio in Palma. Foto: Nele Bendgens

Natürlich macht das Coronavirus und die Auswirkungen auf das alltägliche Leben auch nicht vor den TV-Auswanderern von "Goodbye Deutschland" halt. Am Montag (23.3.) werden ab 20.15 Uhr auf Vox zwei Folgen gezeigt, in denen diese Auswirkungen thematisiert werden.

Auf Mallorca herrscht Ausgangssperre. Auch die Fitnessstudios von Caro und Andreas Robens sind geschlossen. Erst kürzlich hatten sie ein neues in aufgemacht. Für die Auswanderer gibt es neben der Angst um die Gesundheit auch um die finanzielle Existenz. „Ein paar Wochen kommen wir noch aus. Dann ist Schluss", wird Andreas Robens in einer Pressemitteilung zitiert. Die ersten beiden Mitarbeiter mussten sie bereits entlassen. Wie sie auf Instagram mitteilten, dürfen sie als Besitzer ihre Studios wieder betreten. Sie wollen für ihre Fans nun Trainingsvideos veröffentlichen.

Peggy und Steff Jerkel haben ein Restaurant in Traumlage erworben und dafür tief in die Tasche gegriffen. Umbauarbeiten und die Suche nach einem geeigneten Partner standen vor Beginn der Saison an. Doch was wird jetzt aus der Idee?

Auch Jasemin und Sohel mussten ihre Bar auf Mallorca schließen. Sie haben gerade Nachwuchs bekommen.

Der Megapark will am 10. Mai öffnen, bislang ist nicht bekannt, ob das Opening stattfindet. Isi Glück verbringt ihre Zeit zuhause auf Mallorca und versucht, die Fangemeinde bei Laune zu halten. Gerade hat sie ihren neuen Song "Tok Tok Tok" veröffentlicht.

Danni Büchner ist mit ihren Kindern daheim, Schulen und Kitas sind geschlossen. Sie muss jetzt schnell den Alltag strukturieren – Homeschooling, Haushalt, Kinderbespaßung.

Doch nicht nur auf Mallorca, auch in Florida stehen schwere Zeiten bevor: Petra und Andreas Lehmann müssen in ihrem „Schnitzel House" zwei Mitarbeiter entlassen. Eine harte Entscheidung nach Jahren, in denen die Auswandererfamilie eine Erfolgsgeschichte nach der anderen schrieb.