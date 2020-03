Eine ganze Familie bewirbt sich auf die Pfarrstelle auf Mallorca

Lassen sich von einer Pandemie nicht so leicht beeindrucken: Holmfried Braun, Martje Mechels und die gemeinsame Tochter Mia.

Lassen sich von einer Pandemie nicht so leicht beeindrucken: Holmfried Braun, Martje Mechels und die gemeinsame Tochter Mia. Foto: Bendgens

Es sind zwei Handvoll Mutige, die am Freitagnachmittag (13.3.) im Garten des Pfarrhauses der Evangelischen Gemeinde in Arenal erschienen sind, und sich nicht von der allgemeinen Hysterie ums Coronavirus anstecken lassen wollten. Schließlich geht es darum, den zweiten Teil des Pfarrer-Castings abzuhalten. Und wenn sich das Ehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun schon samt der 16-jährigen Tochter Mia vom Rheinland aus auf den Weg nach Mallorca gemacht hat, dann sollten sie auch die Chance bekommen, sich vorzustellen.

Wie die scheidende Pfarrerin Heike Stijohann bedauert, haben letztlich auch zwei Bewohnerinnen des Seniorenheims Es Castellot in Santa Ponça abgesagt, wo das Casting ursprünglich angesetzt war. Die beiden älteren Damen wollten sich das Treffen nicht entgehen lassen und nach Arenal fahren. In letzter Minute sahen sie doch davon ab.

Vielleicht hat es aber auch sein Gutes, dass das zweite Casting - nachdem in der Vorwoche Uwe Rimbach seine Präsentation hatte - in intimer Atmosphäre vonstattengeht. Die beiden Bewerber, ein seit mehr als 25 Jahren verheiratetes Ehepaar wirken im kleinen Kreis am Pool authentisch und sehr natürlich. Den Zuhörern scheint, dass die beiden ein eingespieltes Team sind und trotz sehr unterschiedlicher Charaktere bestens harmonieren.

Weiterlesen können Sie hier im E-Paper der Mallorca Zeitung