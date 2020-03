TV: Daniela Katzenberger schult ihre Tochter Sophia ein

Am Mittwoch (1.4.) läuft auf RTL2 ab 20.15 Uhr eine neue Folge der Reihe "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Gezeigt werden die Geschehnisse vor gut einem Jahr.

Die Einschulung für Tochter Sophia steht an, die sich schwieriger gestaltet als erwartet. Zudem kommt es zum Aufeinandertreffen der zerstrittenen Schwestern Daniela und Jenny.

Seit über zwei Jahren herrscht zwischen Daniela und ihrer Halbschwester Jenny Funkstille. Mutter Iris Klein bricht das schwierige Verhältnis von Daniela und Jenny das Herz. Sie möchte vermitteln und lädt ihre Kinder zu ihrem Geburtstag nach Mallorca ein. Kommt es bei dem unverhofften Wiedersehen zu einer Annäherung der Schwestern?

Außerdem wird Iris Klein nicht müde, ihre Tochter Daniela daran zu erinnern, dass sie in ihrem Alter schon drei Kinder hatte. Auch beim Abendessen anlässlich Danielas 33. Geburtstag bringt sie das Thema Familienplanung erneut zur Sprache. Nach drei Ehejahren will es mit dem zweiten Kind nicht ganz so klappen. Damit die Erotik im Schlafzimmer wieder Einzug hält, geht Lucas mit seiner Gattin Dessous shoppen.

Einer fehlt im Familienclan besonders: Costa. Sein Tod ist erst einige Monate her und es vergeht kein Tag, an dem die Familie nicht an den beliebten Schlagersänger denkt. Vor allem Ehefrau Ingrid lebt seitdem allein in dem großen Haus. Daniela und Lucas wollen das ändern.