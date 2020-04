TV-Tipp: Zwei neue Folgen der "Mallorca Files"

Am Freitag (24.4.) laufen auf ZDFneo neue Doppelfolgen der Krimi-Serie "Mallorca Files". Max Winter (Julian Looman) und Miranda Blake (Elen Rhys) ermitteln ab 22 Uhr.

In Episode 3 "Die Ikone des Oligarchen", will die reiche Russin Kati Gorenka (Olivia Nita) eine vor Jahrhunderten entwendeten Ikone des heiligen Nikolaus an ein mallorquinisches Kloster zurückgeben. Als die Ikone während der feierlichen Übergabe erneut gestohlen wird, setzen Max und Miranda alles daran, sie wiederzufinden. Allem Anschein nach, hat es der Dieb nicht geschafft, die Insel zu verlassen. Bei der Suche nach ihm, werden die Ermittler auf eine falsche Fährte gelockt.

In der darauffolgenden Episode "Das Ying und das Yang" springt ein berühmtes Wochenende während einer privaten Feier in ihrer Villa aus einem fahrenden Zug, der nach Palma unterwegs ist und bleibt verschwunden. Ihre engsten Vertrauten stört das wenig, sie feiern einfach weiter. Steckt das Model selbst hinter ihrem Verschwinden oder wurde ihr nach dem Leben getrachtet? Zum Kreis der Verdächtigen gehört das Model Mila Olsen (Cécile Fisera). Privat sind die beiden zwar befreundet, aber beruflich sind sie Konkurrentinnen. Somit hätte Mila gute Gründe, ihre Freundin aus dem Weg zu räumen. Aber auch Richard Webb (Al Weaver), ein Stalker, der schwer verliebt in die Verschwundene ist, kommt als Verdächtiger in Frage. Aber kam es überhaupt zu einer Tat? Max und Miranda machen sich auf die Suche nach der verschwundenen Frau und lüften dabei einige pikante Geheimnisse.

Am kommenden 1. Mai pausiert die Serie. Man kann sie sich aber auch in der ZDF Mediathek anschauen.