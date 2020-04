Mallorca-Konzert von Lionel Richie verschoben

Das Konzert von Lionel Richie in der Stierkampfarena von Palma de Mallorca wird verschoben. Der US-Soul-Sänger wollte am 29. Juli auftreten. Wegen der Corona-Pandemie hat er seine gesamte „Hello Tour 2020" mit rund 50 Auftritten in Europa abgesagt.

"Wir werden das Konzert im nächsten Jahr nachholen", sagte der hiesige Konzertveranstalter Roland Michael der MZ (Legends VIP). "Wahrscheinlich auch im Juli, wir stimmen gerade ein genaues Datum ab." Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Auf seiner Facebookseite veröffentlichte Lionel Richie ein Statement, in dem er sein Bedauern über die Absage der Tour Ausdruck verleiht. Es seien alle Anstrengungen unternommen worden, um die Konzerte stattfinden zu lassen. Bald sollen die neuen Termine bekannt gegeben werden. "Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wir sehen uns 2021!", schrieb der Sänger. /lk