Arte zeigt die Mallorca-Doku "Re: Auswanderer in Corona-Zeiten - Der geplatzte Traum?"

Am Dienstag (5.5.) gibt's im Fernsehen wieder Mallorca zu sehen: Arte zeigt um 19.40 Uhr die Reportage "Re: Auswanderer in Corona-Zeiten – der geplatzte Traum".



Durch die Corona-Krise ist für viele Mallorca-Auswanderer ihr Traum vom Leben im Ausland in Gefahr. Fernab der Heimat stellen die getroffenen Eindämmungs-Maßnahmen die Unternehmer vor extreme Herausforderungen und gefährden bei einigen die mühsam aufgebaute Existenz.

Viele Auswanderer ringen nicht nur mit den fast überall angeordneten Geschäftsschließungen oder Mobilitätseinschränkungen, sondern auch mit länderspezifischen Versorgungsengpässen und der örtlichen Bürokratie. Vor allem im Tourismus-Sektor, von dem die Insel zu einem großen Teil lebt, ist jetzt verlorener Umsatz nicht mehr aufzuholen. Wer kein solides finanzielles Fundament hat, steht vor dem finanziellen Ruin.

Auf Mallorca beliefert der gebürtige Franzose Antoine Lacoste normalerweise die gehobene Hotellerie mit typisch französischen Backwaren wie Croissants oder Baguettes. Seit die Hotels geschlossen haben, versucht er jetzt Privatpersonen für seine Produkte zu begeistern. Ob das gelingt?

Neben ihm sind auch Auswanderer in Italien und Thailand teil der Reportage. Einen ersten Einblick gibt es im Trailer unter www.bit.ly/TrailerARTE.

