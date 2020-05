TV-Tipp: ZDFneo zeigt neue Doppelfolge der "Mallorca Files"

Am Freitag (8.5.) ist Mallorca wieder auf im TV zu sehen und es wird spannend. ZDFneo setzt die Krimi-Reihe "Mallorca Files" fort und zeigt ab 22 Uhr zwei jeweils 45 Minuten lange neue Folgen mit Max Winter (Julian Looman) und Miranda Blake (Elen Rhys).

Die Folge 5 ("Saurer Wein") um 22 Uhr

In der Folge namens "Saurer Wein" bekommt eine deutsche Familie, die auf Mallorca ein Weingut führt, einen Drohbrief. Darin steht, dass sie die Insel verlassen sollen. Oberhaupt der Winzerfamilie, Hans Weber (Wolf Kahler), fühlt sich allerdings nicht bedroht, ihm kommt die Aufforderung gerade recht.

Der an Krebs erkrankte Mann möchte seinen Lebensabend in Deutschland verbringen und Mallorca den Rücken kehren. Da ist allerdings noch sein Schwiegersohn Rainer (Michael Epp), der das Weingut keinesfalls aufgeben will.

Erst als der Hund der Webers erschossen wird, erkennt der Winzer den Ernst der Lage. Max und Miranda werden auf den Fall angesetzt. Bei ihren Ermittlungen finden sie heraus, dass es bei den Drohungen nicht nur um einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Winzerfamilien geht.

Die Folge 6 ("Mord an einem Junggesellen") um 22.45 Uhr



In der Episode mit dem Titel "Mord an einem Junggesellen" suchen Max und Miranda auf der Partymeile in Arenal nach einer Prostituierten. Sie soll ihre Opfer mit einem Elektroschocker betäubt und ausgeraubt haben.

Dort begegnet ihnen eine Gruppe Männer, die den Junggesellenabschied von Karl Peterson (Leo Woodruff) feiert. Am nächsten Tag finden die Beamten Karl tot im Pool einer Villa auf.

Er hat Wundmale am Hals, die darauf hindeuten, dass er von der gesuchten Prostituierten überfallen wurde. Seine vier Freunde Danny (Clifford Samuel), Vince (Michael A. Grimm), Hans (Chris Rogers) und Torsten (Christoph Letkowski) wollen von dem Vorfall jedoch nichts mitbekommen haben.

"The Mallorca Files" ist eine Koproduktion von ZDFneo und BBC One. Immer wieder freitags strahlt der Sender ZDFneo eine neue Doppelfolge aus. Die Serie ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zu allen vergangenen Folgen kommen Sie hier. /sw