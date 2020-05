Neuer Termin für das Konzert von Lionel Richie steht fest

Es gibt einen neuen Termin für das Konzert von Lionel Richie. Der US-Soul-Sänger soll am 22. Juli 2021 in der Stierkampfarena in Palma de Mallorca auftreten. Konzertbeginn ist ab 20 Uhr.

"Wir freuen uns, dass wir das fünfte Jubiläum von Legends VIP jetzt im nächsten Jahr feiern können und die Leute dürfen ein großes Spektakel erwarten", sagt Konzertveranstalter Roland Michael. Dafür sollen drei Videoleinwände aufgebaut werden, 12 Kameras sollen das Konzert aufnehmen.

Eigentlich wollte Lionel Richie am 29. Juli 2020 auftreten. Doch seine „Hello Tour 2020" mit rund 50 Auftritten in Europa wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. /lk

Karten gibt es unter www.legendsvip.com