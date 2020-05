Zwei neue Folgen "The Mallorca Files" im TV gucken

Bahnt sich da etwas zwischen Miranda Blake (Elen Rhys) und Max Winter (Julian Looman) an?

Bahnt sich da etwas zwischen Miranda Blake (Elen Rhys) und Max Winter (Julian Looman) an? Foto: ZDF

ZDFneo zeigt am Freitag (15.5.) wieder zwei neue Folgen der auf Mallorca gedrehten Krimi-Serie "The Mallorca Files". Es ermittelt die britische Kommissarin Miranda Blake (Elen Rhys) an der Seite ihres deutschen Kollegen Max Winter (Julian Looman).

In Episode sieben "Doppeltes Spiel" (ab 22 Uhr), überzeugen Max und Miranda die Drogendealerin Maria (Jane Chirwa), als Informantin für sie zu arbeiten, um Beweise gegen den Drogenboss Gardera (Francisco Denis) zu sammeln. Eine Weile läuft alles nach Plan. Maria packt aus und die Chancen, Gardera das Handwerk zu legen, steigen. Doch dann gerät Maria in Lebensgefahr und Max und Miranda begreifen, dass sie von Anfang an manipuliert worden sind.

Ab 22.45 Uhr läuft Episode acht: "Tod im Morgengrauen". Als ein Schriftsteller außerhalb von Palma in einer Stierkampfarena ermordet wird, sollen Max und Miranda ermitteln. Der Fall hat eine gewisse politische Brisanz, da sich Tierschützer auf der einen und Einheimische auf der anderen Seite gegenüber stehen. Völlig unerwartet wird die Lage für die beiden Polizisten auch persönlich brisant.

Kommenden Freitag werden die beiden letzten Folgen zu sehen sein.