TV-Tipp: Die letzten beiden Folgen "Mallorca Files" nicht verpassen

ZDFneo zeigt am Freitag (22.5.) ab 22 Uhr die letzten beiden Folgen der zehnteiligen ersten Staffel "The Mallorca Files". Diesmal suchen die britische Kommissarin Miranda Blake (Elen Rhys) und ihr deutscher Kollege Max Winter (Julian Looman) einen vermissten.

Charlie King (Ben Dilloway) ist der meistgesuchte Mann Mallorcas. Und das schon seit vier Jahren. Der Sohn eines Clubbetreibers wird verdächtigt, seine Geliebte Gabriela ermordet und dann fluchtartig das Land verlassen zu haben. Jetzt liegt sein Vater im Sterben, und es gelingt der Polizei, Charlie auf dem Weg zu seinem kranken Vater zu verhaften. Der Verdächtige will ausschließlich mit Miranda sprechen, zu der er Vertrauen hat. Charlie ist überzeugt davon, dass einer von Mirandas Kollegen in den Mord an Gabriela verwickelt ist. Als sie der Spur nachgeht, gerät Miranda selbst in Lebensgefahr.

Anschließend ermitteln die beiden Kommissare im Showgeschäft. In Folge 10 "Mallorca hat den Superstar" werden sie zur Villa eines Mannes aus dem Showgeschäft geschickt. Dem Musik-Verleger Jürgen Kuhl (Tobias Licht) wurden teure Geräte gestohlen. In seinem Haus hält sich eine Gruppe mehr oder minder begabter Musiker auf, die bei einem Talent-Wettbewerb des Geschäftsmannes auftreten sollen. Auch Jens Schmidt (Victor von Schirach), ein eher unbegabter Sänger, soll auftreten und die Lachnummer des Abends werden. Als Jens zufällig von diesem Plan erfährt, will er sich mit der Dienstwaffe von Max an Kuhl rächen.?

Damit endet die erste Staffel. Doch die zweite ist bereits zur Hälfte abgedreht, die Arbeiten sollen baldmöglichst fortgesetzt werden.