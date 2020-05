Mallorca-TV-Tipp: "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los"

Foto: TV Now

Von links: Crystal und Markus, Michelle und Moritz, Anja und Tina Foto: TV Now

Am Sonntag (31.5.) um 18.15 Uhr nimmt der Sender Vox seine Zuschauer mal wieder mit nach Mallorca und zeigt "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los".

Darum geht's in der einstündigen Sendung: drei Paare, drei unterschiedliche Reisebudgets, ein gemeinsamer Ferienort, dieses Mal: Mallorca.

Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michele und Moritz steuern die Lieblingsinsel der Deutschen an. Vor Ort wird mit Hilfe von drei roten Koffern ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt: Low Budget, Standard oder Luxus. Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat.

Die drei Paare reisen ins Ungewisse. Denn wer wo unterkommt, entscheidet sich erst am Ziel. Während ein Duo mit Schampus im Whirlpool liegt, suchen zwei andere das Bad, das zu ihrem Zimmer gehört. Nachdem die Unterkunft inspiziert wurde, ziehen die Teilnehmer mit entsprechendem Budget los. Am nächsten Tag erkunden die Feriengäste mit dem Mietwagen den Norden der Insel. Markus fährt, Crystal kriegt Panik. /sw