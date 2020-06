Rafael Nadal nimmt neue Yacht in Besitz

An Bord der "Green White" lässt es sich aushalten.

Die neue Katamaran-Yacht des Tennisstars Rafael Nadal hat am Freitag und Samstag (6.6.) für Aufsehen im Sporthafen von Porto Cristo auf Mallorca gesorgt. Die "Green White" ist 28 Meter lang und 12 Meter breit. Nadal hatte zwei Tage zuvor Geburtstag (34 Jahre) und nahm die fertiggestellte Yacht in Empfang. Am Samstag wurde Nadals Frau Mery Perelló auf der "Green White" gesehen.

Der Wert des Katamarans wird auf 5,5 Millionen Euro geschätzt. An Bord wohnen maximal zwölf Personen, die einen Pool und einen Spa benutzen können. Die Haupt-Suite verfügt über eine Terrasse, ein Bad, eine Umkleide und einen Schreibtisch. Zu Katamaran gehören ein Beiboot und eine Scooter. /tg