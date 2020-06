Mallorca-TV-Tipp: zweiter Teil von "Der Knochenbrecher on Tour"

Tamme Hanke, der Knochenbrecher on tour.

Tamme Hanke, der Knochenbrecher on tour. Foto: Kabel1

Am Sonntag gibt's wieder Mallorca im Fernsehprogramm: Der Sender Kabel1 zeigt einen zweiten Mallorca-Teil der 2015 gedrehte Reportage "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on Tour". Der erste Teil lief am Sonntag davor.

Tamme Hankens Beruf des sogenannten Knochenbrechers ist vom Aussterben bedroht. Deshalb ist der Ostfriese gefragt wie nie und geht gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton auf große Tour! Auf Mallorca besuchen die beiden unter anderem den Sänger Mickie Krause: Auf seiner Finca am Meer macht Tamme Hanken Krause fit für seinen bevorstehenden Auftritt im Mega Park. Zum Dank dürfen der Ostfriese und Lehrling Anton gemeinsam mit Mickie Krause einen Song vor 4.000 Menschen performen.

Auf der Ranch von Pferdeliebhaber Chaume bekommen Anton und Schauspieler Martin Semmelrogge diesmal Reitunterricht. Die 20-jährige Tochter von Chaume hat seit Jahren starke Rückenprobleme, die zu massiven Fehlhaltungen geführt haben. Viele Arztbesuche blieben erfolglos. Kann Chiropraktiker Tamme sie von ihren Leiden erlösen? Und: Anton muss lernen, dass es viel Geduld und Geschick erfordert Esel zu behandeln. Der Knochenbrecher schaut sich den Kampf zwischen Esel und seinem Lehrling amüsiert an.



Darum geht's in der Sendung



Pferd mit Hüftschaden? Hündin mit verstauchter Pfote? Wenn der vierbeinige Liebling leidet, dann ist Pferdeflüsterer und Tierchiropraktiker Tamme Hanken oft die letzte Hoffnung. In der neuen Doku-Reihe "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour" begleitet kabel eins den feinfühligen Riesen aus Ostfriesland bei seiner Arbeit - auf seinem Hof in Filsum ebenso wie im Ausland. Denn Hilferufe erreichen Tamme Hanken von überall auf der Welt. /sw