Vox zeigt neue Folge "Goodbye Deutschland" mit Mallorca-Auswanderern

Endlich wieder eine neue Mallorca-Folge "Goodbye Deutschland". Alle Fans des Docutainment-Formats können am Montag (15.6.) um 20.15 Uhr den Sender Vox einschalten. Darum geht's:

Anfang des Jahres träumen die Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens noch von einer erfolgreichen Saison. Und für die wollen sich die Bodybuilder mit einer neuen Geschäftsidee in Stellung bringen: Caro und Andreas eröffnen ein Selbstbedienungs-Fitnessstudio. Für drei Euro Eintritt können die Inselbewohner hier rund um die Uhr trainieren. Ohne Personal! Eine Neuheit auf Mallorca.

Hintergrund: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer machen Gym in Palma de Mallorca auf

50.000 Euro investieren die Auswanderer in den Laden. Doch kurz nach der Eröffnung legt der Corona-Virus ganz Mallorca lahm. Auch die Läden von Caro und Andreas, das Iron Gym, der Iron Diner und das SB-Studio, müssen schließen. Einnahmen? Fehlanzeige. Caro und Andreas müssen nun nach Lösungen suchen, um irgendwie durch die Krise zu kommen. Und sie haben da auch schon eine Idee .

Neben den beiden Mallorca-Auswanderern kommen in der Folge am Montag (15.6.) auch die Auswanderer Branda und ihr Partner Wigand vor, die auf Gran Canaria leben. Dort leiden die Erotikbar-Betreiberin Branda und ihr Partner schon vor Corona unter sinkenden Umsätzen. Die Urlauberzahlen auf den Kanaren sind rückläufig. Branda muss um jeden Gast kämpfen. Ihre Idee: ein Showprogramm soll die "Bude 4" wieder ins Spiel und wieder mehr Touristen in die Erotik-Bar bringen. Doch dann erreicht der Virus auch die Kanaren. Und Gran Canaria fährt runter. Lockdown. Fast alle Läden müssen schließen. Und nun? Wie kommen Branda und Wigand durch die Krise? /sw