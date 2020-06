Königsfamilie kündigt Mallorca-Besuch an

Die spanische Königsfamilie will auf Mallorca sowie in weiteren Regionen Spaniens Präsenz zeigen, um sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie zu bedanken. Beginnen soll die Tour am 23. Juni auf den Kanaren, bis spätestens Juli sollen dann auch die Balearen besucht werden.

Die Aktion ist insofern heikel, weil Altkönig Juan Carlos wegen eines Korruptionsskandals weiter in Misskredit geraten ist. Juan Carlos ist zwar nicht mehr im Dienst, und Sohn Felipe hat sich von ihm distanziert, dennoch wirft der Skandal einen Schatten auf das Königshaus.

Bei ihren Besuchen wollen Felipe und Letizia mit Vertretern der verschiedenen Institutionen sprechen und den unmittelbar Betroffenen ihre Hilfe aussprechen, wie es heißt. Speziell auch für den Tourismus soll die Werbetrommel gerührt werden.

Unklar ist unterdessen noch, ob die Königsfamilie in diesem Jahr ihre traditionelle Sommerfrische auf Mallorca verbringen wird. Ein Anlass, die Segelregatta Copa del Rey, ist weggefallen, sie findet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht statt. /ff