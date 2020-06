TV-Tipp: Mord an einem Teenager auf Mallorca

Einem 2002 auf Mallorca geschehenen Mordfall widmet sich die Sendung "Anwälte der Toten. Rechtsmediziner decken auf" am Mittwoch (17.6.) bei RTLplus. In der Programmbeschreibung zu der Dokumentationsserie heißt es: "Silke Lohmann ist vor einem Jahr zu ihrem Lebensgefährten nach Mallorca gezogen. Ihre 15-jährige Tochter Julia soll nun auch nachkommen. Nach wenigen Wochen auf Mallorca ist sie plötzlich verschwunden. Sie hat den Abend mit zwei Freundinnen verbracht und wurde dann von einem Freund nach Hause gefahren. Sechs Wochen später wird ihre Leiche in einer verlassenen Finca gefunden. Drei Männer geraten ins Visier der Ermittler."

Die Tote aus der Dokumentation ist die 15-jährige Stefanie Rüggeberg aus El Arenal, die am 31. Juli nach einer Party spurlos verschwand. Am 20. September fand der Wachmann einer Finca nahe Son Verí ihren stark verwesten Leichnam. Es schloss sich ein jahrelanges Rätselraten um den oder die Täter an. Ein Freund der Toten wurde zwischenzeitlich zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Mutter der Jugendlichen focht das Urteil an, weil es ihr zu niedrig erschien. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Stefanie an einer Überdosis Chloroform starb, mit der sie der Beschuldigte überfiel, um sie anschließend zu vergewaltigen.

"Mallorca-Mädchen vermisst" läuft als 50-minütiges Kapitel der Doku-Serie "Anwälte der Toten" am Mittwoch (17.6.) um 20.15 Uhr und um 23.30 Uhr auf RTLplus. /jk