TV-Tipp: Doku begleitet Mallorca-Auswanderer mit der Kamera

Den Alltag von deutschen Auswanderern vor dem Corona-Shutdown zeigt eine neue Ausgabe der WDR-Reihe „Viva Mallorca - Unser Leben auf der Insel". Die Filmemacher Markus Kéry und Michael Wrobel - der als Video-Reporter auch regelmäßig für die MZ im Einsatz ist - haben im vergangenen Jahr drei Protagonisten aus Nordrhein-Westfalen mehrere Tage lang mit der Kamera begleitet.

Einer von ihnen ist Jörg Hertzner. Der gebürtige Kölner war 2016 die Jungfrau im Dreigestirn in der Domstadt. Seit 20 Jahren betreibt der Karnevalist nun schon mit seiner Frau ein Finca-Hotel in Campos - für das Paar nahezu ein 24-Stunden-Job. Fast rund um die Uhr ist auch Emma Stauber unter Strom. Seit dem zwölften Lebensjahr lebt der Teenager im Rafael Nadal Tennis Internat in Manacor. Sie gehört zu den weltbesten Tennisspielerinnen in ihrer Altersklasse. Davon ist auch der mallorquinische Tennisstar überzeugt. So durfte Emma als erste Schülerin überhaupt schon mal mit Nadal höchstpersönlich ein Tennis-Match bestreiten, wie sie den Filmemachern verraten hat.

Die Rheinländerin Doris Kirch lebt in Palma und ist so etwas wie die "Mutter der Deutschen" auf Mallorca. Viele Mallorca-Residenten kennen und schätzen ihre regelmäßigen Auswanderer-Treffen. Wenn sich die Kölnerin nicht gerade um ihre Facebook-Gruppe kümmert, übernimmt sie Behördengänge für deutsche Auswanderer. Und was Moderator Elton so sehr an der Insel liebt, verrät der Mallorca-Kenner ebenfalls in der Dokumentation. /mw

Die Doku „Viva Mallorca" läuft am Samstag, 20. Juni, um 16.15 Uhr im WDR Fernsehen.