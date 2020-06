Spanisches Königspaar besucht am Donnerstag auf Mallorca die Playa de Palma

Am Donnerstag (25.6.) wird es königlich auf Mallorca: Im Rahmen einer spanienweiten Rundreise besucht die spanische Königsfamilie nach der Coronavirus-Krise die Insel. König Felipe und Königin Letizia wollen Lokalpolitikern, Mitarbeitern des Hotelsektors und Stiftungen, die sich um Menschen in Not kümmern, für ihr Wirken während und nach der Pandemie besonders danken. Begonnen hatten König Felipe und Königin Letizia ihre Rundreise auf den Kanaren.

Wie es aus dem spanischen Königshaus heißt, beginnt das Programm auf Mallorca am Donnerstag (25.6.) für das royale Paar um 10 Uhr. Ab dann treffen sie im Hotel Iberostar Cristina an der Playa de Palma unter anderem verschiedene Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter und später die Vertreter verschiedener Stiftungen, die sich um Menschen in Not auf den Inseln kümmern.

Auch mit Verantwortlichen aus der Wirtschaft, etwa vom Cercle d'Economia de Mallorca, kommen sie bei ihrem Besuch auf der Insel ins Gespräch.

Hintergrund: Königsfamilie kündigt Mallorca-Besuch an

Schließlich begrüßt die Königsfamilie auch die Balearen-Bewohner, wohl nahe des Paseo Marítimo in Palma de Mallorca. Der genaue Ort muss noch bekannt gegeben werden.

Der Besuch endet mit einer Veranstaltung in einem Hotel der Riu-Kette, bei der König Felipe und Königin Letizia mit den im Rahmen des Pilotprojekts angereisten deutschen Touristen in Kontakt kommen wollen. /sw