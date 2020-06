Königin Letizia und König Felipe an der Playa de Palma

Diesmal sind sie nicht nur zur Sommerfrische hier: Vorbildlich mit Masken geschützt, sind Königin Letizia und König Felipe am Donnerstag (25.6.) um 11 Uhr an der Playa de Palma eingetroffen. Sie besuchen dort das Hotels Iberostar Cristina, wo sie sich mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern und Abgesandten verschiedener Stiftungen treffen.

Erwartet wurden sie dort von Fans, ausgestattet mit "Willkommen Majestät"-Schildern, einige schwenkten die spanische Nationalflagge. Es gab nur wenige Gegendemonstranten.

Die Deutschen Kerima Kellermann und Marion Engelmann wurden an der Playa vom Besuch der Könige überrascht. "Meine Freundin Marion aus Santa Ponsa hat mich heute besucht und erst keinen Parkplatz gefunden. Ich wusste gar nicht, was los ist", sagt Kerima Kellermann, die schon 30 Jahre auf der Insel lebt. Die beiden wollen jetzt unbedingt einen Blick auf das Königspaar erhaschen.

Zu den Fans der Könige gehört das spanische Paar Javier Agueda und Lila Encinas aus Madrid. "Wir warten schon seit Stunden auf ihren Auftritt und sind Befürworter der Monarchie. Wir haben auch schon die Marivent-Gärten besucht."



Am Mittag findet ein Spaziergang an der Playa statt, an dem auch der balearische Tourismusminister Iago Negueruela teilnehmen soll. Ab 13.30 Uhr wird als letzter bekannter Tagespunkt das Hotel Riu Concordia besucht, wo der Hoteldirektor über die getroffenen Gesundheitsmaßnahmen berichtet. Dort wollen sich Letizia und Felipe auch mit deutschen Urlaubern treffen.

Felipe VI und Königin Letizia besuchen Mallorca im Rahmen einer großen Dienstreise, die sie bis Ende Juli durch alle der 17 Autonomen Regionen Spaniens führen wird. Am 1. Juli wird der Monarch zudem mit dem Staatspräsidenten von Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, die gemeinsame Grenze zwischen den beiden iberischen Ländern feierlich wiedereröffnen.

Das erklärte Ziel des Königspaars auf dieser Reise durchs ganze Land ist es, dem Sanitätspersonal und anderen Hilfskräften für deren Einsatz seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu danken, sowie den Menschen und Unternehmen vor Ort Mut zuzusprechen. Das gilt besonders für die vom Virus sehr hart getroffene Tourismusindustrie, weshalb die ersten beiden Stationen von Felipe und Letizia auch die Kanarischen Inseln und die Balearen sind. „Wir wollten in diesen ersten Tagen auf symbolische Art zeigen, dass Spanien wieder eröffnet hat, dass wir wieder in Gang sind und uns erholen, auch wenn es nur der Kampfgeist ist", sagte der König am Mittwoch (24.6.) auf Gran Canaria. /lk/ts

