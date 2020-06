Balearen gedenken den 226 Todesopfern des Coronavirus

226 Kerzen wurden in der alten Handelsbörse von Palma entzündet.

226 Kerzen wurden in der alten Handelsbörse von Palma entzündet. Foto: DM

In der alten Handelsbörse La Llontja in Palma de Mallorca wurde am Freitagabend (26.6.) den 226 Todesopfern gedacht, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Rund 110 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen zusammen. Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearen, sprach den hinterbliebenen Angehörigen ihr Beileid aus und bedankte sich bei allen Helfern der Krise.

Die Initiatorin des Abends, Olivia Navarro, hatte 226 Kerzen aufstellen lassen, die entzündet wurden. „Mit diesem kleinen Tribut möchten wir den Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, Ermutigung und Trost geben. 226 ist nicht nur eine Zahl, es sind Menschen, Freunde, Großeltern, Großmütter, Väter, Mütter, Brüder und in einigen Fällen Kinder", sagte Navarro.

Maria del Mar Bonet sang anschließen 'Joan, d'on vens', begleitet von Toni Cuenca am Kontrabass. Nach weiteren Ehrungen und Ansprachen spielte Cellist Emmanuel Bleuse von den Sinfonikern das Stück 'El cant dels Ocells'. /lk