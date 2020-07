Polizeieinsatz auf Krümels Eröffnungsparty in Peguera

Die Party in Krümels Stadl könnte eine Strafe in Höhe von 30.000 Euro nach sich ziehen.

Die Party in Krümels Stadl könnte eine Strafe in Höhe von 30.000 Euro nach sich ziehen. Foto: Polizei

Während an der Playa de Palma und in Magaluf weiterhin ein striktes Öffnungsverbot für alle Clubs und Diskotheken besteht, dürfen in Peguera Partys gefeiert werden – solange nicht mehr als 300 Gäste kommen und nicht getanzt wird. Also stand der Eröffnung von Krümels Stadl nichts mehr im Wege, dachte sich die Besitzerin Marion Pfaff, alias Krümel. Über ihren Steuerberater erkundigte sie sich vorsichtshalber bei der Gemeinde Calvià, welche Auflagen einzuhalten sind.

Am Mittwoch (1.7.) kamen gut hundert Gäste zusammen, "wir hatten Tische mit genügend Abstand für 120 Gäste aufgestellt", sagt Krümel. Auftreten sollten Anni aus dem Megapark, DJ Chris, Biggi Bardot, Achim Köllen und auch Krümel selbst. Mehr Ballermann - wenn auch in Peguera - wird es in diesem Jahr auf der Insel wohl nicht geben. Das Interesse der deutschen Presse war entsprechend groß, gleich drei Fernsehteams waren vor Ort. "Das war auch das Problem", sagt Krümel. "Durch die Interviews auf der Straße blieben immer mehr Passanten stehen."

Als die von den Nachbarn verständigte Polizei um 21.55 Uhr erschien, war der Tumult auf der Straße perfekt. "Sie haben durchgezählt, sich den Laden angeguckt und 10 oder 15 Minuten mit dem Polizeichef telefoniert", sagt Krümel. Der entschied an dem Abend, die Veranstaltung weiter laufen zu lassen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

In einer Pressemitteilung monierte die Polizei von Calviá, dass bei der Anzahl von Personen zu wenig Masken getragen worden seien.

"Eine Anzeige haben wir bekommen, die Höhe der Strafe steht noch nicht fest. Das könnten im Höchstfall 30.000 Euro werden." Ebenfalls will der Polizeichef noch entscheiden, ob der Stadl weiter geöffnet bleiben darf. "Solange machen wir erst einmal weiter, es gibt abends auch Auftritte", so Krümel. Am Samstag will sie selbst auftreten. Sie hofft, ohne Polizeieinsatz.