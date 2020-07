Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones schauen auf ihrer Finca s'Estaca auf Mallorca vorbei

Wenn man sein Haus schon nicht verkauft bekommt, dann macht man eben das Beste draus - und bewohnt es ab und an. Das dachte sich wohl auch das Schauspieler-Ehepaar Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones nach jahrelangen ergebnislosen Verkaufsversuchen ihrer Finca s'Estaca an der Steilküste nahe Banyalbufar im Westen von Mallorca. Das Paar verbringt derzeit ein paar freie Tage in ihrem Anwesen, aus dem Zeta-Jones am Sonntag (19.7.) ein Foto auf Instagram postete, worauf Douglas und der Hund des Paares zu sehen waren - allerdings in gebührendem Abstand und mit dem Kopf in unterschiedliche Richtungen. "Social Distancing? Oder einfach nur tierisch genervt voneinander?", überschrieb Zeta-Jones ihre Story.

Das Paar kam auch in Zeiten der Pandemie auf die Insel, nachdem es den Lockdown im Anwesen auf den Bermudas verbracht hatte. Douglas hatte s'Estaca im Mai vom Markt genommen, nachdem er in der Vergangenheit den Preis bereits mehrfach deutlich nach unten korrigiert hatte. Nach Informationen der Journalistin María Eugenia Yagüe hat Douglas in der Zwischenzeit für 15 Millionen Euro die Hälfte des Hauses von seiner Exfrau Diandra Lucker abgekauft. Das Paar hatte das Anwesen seinerzeit gemeinsam erworben.

Daneben hat das "Diario de Mallorca" zahlreiche weitere Prominente in den Netzwerken mit Fotos oder Storys von Mallorca ausfindig gemacht. So entspannte sich jüngst Mallorca-Fan Pilou Asbaek ("Game of Thrones") in einem Pool in Andratx. Auch Til Schweiger bleibt seiner Finca nahe Establiments treu. Mehrere Bilder postete Schweiger in den vergangenen Tagen von seinem Anwesen vor den Toren von Palma de Mallorca.

Wichtigstes Ereignis bei Schweigers war ohne Zweifel der 22. Geburtstag von Tochter Lilli Camille am Freitag (17.7.). schrieb Schweiger dazu: "Happy birthday Lilli, i love you from here to the moon and back!!!??????...then to Mars, 10 times around, to Pluto, the Sun, fifty times around, back to the moon and finally back to earth! I am soo proud of you??Papa". Daneben gab es einen Schnappschuss von Kater Twelveis in einer ungewöhnlichen Sitzposition.

Mit Model Johannes Huebl hielt sich ein weiterer prominenter Deutscher in den vergangenen Tagen auf Mallorca auf. Der 42-Jährige war zu Gast in Deià. Den Ort kannte er bereits von der Hochzeit eines Freundes im vergangenen Jahr. Er postete ein Foto, das ihn bei einem Videochat mit seiner Frau Olivia Palermo zeigt, eines der weltweit bekanntesten It-Girls. Ebenfalls nach Deià zog es wieder einmal Pixi Geldof, die Sängerin und Tochter des Produzenten Bob Geldof. /jk