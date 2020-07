Hope Mallorca sammelt mit Nachtmarkt und Gala Geld für guten Zweck

So wirbt Hope Mallorca für das Doppelevent am Samstag (25.7).

So wirbt Hope Mallorca für das Doppelevent am Samstag (25.7). Foto: Screenshot

Die Hilfsorganisation Hope Mallorca, die mitten in der Corona-Pandemie gegründet wurde, veranstaltet am Samstag (25.7.) ab 18 Uhr im Hof des Restaurants Henry likes Pizza in Santanyí einen sogenannten Nachtmarkt mit zahlreichen Ständen, Essen und Getränken. Die Erlöse des Marktes gehen an einen guten Zweck. Daneben werden bei einer Tombola ebenfalls Spenden gesammelt. Ein Los kostet 2 Euro. Hauptpreise sind ein sechstägiger Segeltörn und Essensgutscheine für Restaurants.

Darüber hinaus gibt es am Abend eine Spendengala im Restaurant, bei dem die 150 Gäste einen stattlichen Eintrittspreis zahlen. Damit noch mehr Geld zusammenkommt, werden an dem Abend unter anderem ein Abendessen mit Til Schweiger und ein Wohnzimmerkonzert mit Dennis Mansfeld versteigert. Beide werden bei der Gala vor Ort sein. Daneben gibt es Kunst und Schmuck zu ersteigern. Auktionator ist Karl Maria Kinsky, Erbe der österreichischen Adelsfamilie Kinsky von Wchinitz und Tettau und leidenschaftlicher Kunstsammler. Die Gala ist bereits ausverkauft.

Hope Mallorca hilft dabei, kleinen, lokalen Unternehmen in Zeiten von Corona ihre Existenz zu sichern. Die Facebook-Gruppe, die von den beiden Deutschen Jasmin Nordiek und Heimke Mansfeld gegründet wurde, hat mittlerweile über 2.500 Mitglieder. Aus der Gruppe ist der gemeinnützige Verein Hope Mallorca entstanden. /jk