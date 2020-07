Was Rafael Nadals 5,5 Millionen Euro teure Yacht zu bieten hat

Mallorcas Tennisheld Rafael Nadal hat sich zuletzt ein neues Spielzeug geleistet. Der Mallorquiner holte sich für 5,5 Millionen Euro eine neue Yacht. Nun gab er für ein Fotoshooting erstmals Einblick in sein neues Schmuckstück.

Die "Great White" stammt aus der Werft der polnischen Reederei Sunreef. Der Katamaran ist ist 23,95 Meter lang und bietet Platz für zwölf Personen, die in fünf Kabinen unterkommen. Eine davon ist die Luxussuite des Tennisspielers, die einen ausfahrbaren Balkon hat, der zusammengeklappt ein Sofa darstellt. Nadals Zimmer ist auf Meereshöhe, damit es hell ist und der Wind durchzieht. Natürlich gibt es in der Suite ein eigenes luxuriöses Bad und einen gigantischen Fernseher in der Decke.

Der Gemeinschaftsbereich besteht aus einem Essbereich und einem Wohnzimmer, welches mit zwei Sofas und zwei 77-Zoll-Fernsehern ausgestattet ist.

Das Schiff verfügt über verschiedene Sonnenterrassen sowie einem Beiboot und Jetski.

Nadal war sein Leben lang Fan von Yachten. Zuvor fuhr der Mallorquiner auf der "Beethoven" umher, die er für 2,6 Millionen Euro zum Verkauf angeboten hat. Die "Great White" lief am 5. Juni in Porto Cristo ein. Medienberichten zufolge hat der Tennisspieler Anfang Juli bereits einen Unfall mit der Yacht gebaut, als er vor der türkischen Küste mit Felsen kollidierte. /rp