TV-Tipp: "Mallorca Files" kommt wieder im Fernsehen

Julian Loomann und Elen Rhys in der Serie "The Mallorca Files" Privat/BBC

Die bislang zehnteilige britisch-deutsche Crime-Serie „The Mallorca Files" ist zurück im TV-Programm: Am Sonntag (26.7.) um 15 Uhr strahlt das ZDF die erste Folge der ersten Staffel mit der ruhigen, britischen Kommissarin Miranda Blake (Elen Rhys) und ihrem extrovertierten deutschen Kollegen Max Winter (Julian Looman) aus. Jeweils zwei Folgen hintereinander sollen nun sonntags im Nachmittagsprogramm gezeigt werden.

Das ungleiche Ermittlerteam wird in Folge 1 ("Sag niemals goodbye, Compañero") eingeführt und ermittelt auf Mallorca zum ominösen Fall eines toten Kronzeugen. Gleich darauf um 15:45 Uhr darf es in der zweiten Folge ("König der Berge") dem Fall um den verschwundenen Radrennfahrer Esteban Domènech nachgehen. Folge 3 ("Die Ikone des Oligarchen") und 4 ("Das Ying für das Yang") folgen dann in der kommenden Woche am Sonntag (2.8.) jeweils um 15 Uhr und 15:45 Uhr.



Folgen auch in der Mediathek verfügbar

Die Folgen sind ab dem 26.7. auch in der Mediathek abrufbar. Zum ersten Mal wurde die Krimiserie in Deutschland im April ausgestrahlt, Staffel zwei war im Mai bereits zur Hälfte abgedreht. /bro