Spanische Könige beginnen ihren Mallorca-Urlaub am Freitag (7.8.)

Die spanische Königsfamilie wird auch in diesem Jahr ihren Sommerurlaub auf Mallorca verbringen. Etwas später als gewohnt werden sie vermutlich am Freitag (7.8.) auf der Insel eintreffen und sich im Marivent-Palast, der Sommerresidenz des Königshauses, einquartieren.

König Felipe VI. und Königin Letizia reisen zusammen mit ihren beiden Töchtern, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía, an und verbringen vermutlich zehn Tage auf der Insel. Die Königsmutter Sofía reiste bereits früher an, ließ sich aber noch nicht in der Öffentlichkeit blicken.

Die spanische Königsfamilie hatte den Urlaub nach hinten verschoben, weil für Felipe VI. noch ein Besuch in Barcelona aussteht, der wegen der Coronakrise verschoben werden musste. Überhaupt können sich auch bei den Urlaubsplanungen des Königshauses kurzfristig Änderungen durch den Verlauf der Pandemie ergeben. Mallorca gilt zur Zeit als eine der sichersten spanischen Urlaubsdestinationen. /tg