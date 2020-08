Altkönigin Sofía zeigt sich auf Mallorca wieder in der Öffentlichkeit

Spaniens Altkönigin Sofía hat am Mittwoch (5.8.) zum ersten Mal, seit ihr Ehemann und Alt-König Juan Carlos bekannt gegeben hat, ins Exil zu gehen, die königliche Sommerresidenz Marivent in Palma de Mallorca verlassen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, schlenderte die ehemalige Regentin zur Shopping-Tour durch die Inselhauptstadt, nachdem sie sich vor ein paar Tagen im Marivent-Palast einquartiert hatte. An ihrer Seite: ihre Schwester Irene von Griechenland.

Sowohl im Carrer Sant Miquel als auch im Carrer Jaume III bummelten die Damen durch die Läden - unter anderem in einer Filiale der auf vegane Kosmetik spezialisierten Kette "The Body Shop" - und machten auch im Kaufhaus El Corte Inglés halt. Sofía ist seit 1964 Veganerin.

Während ihr Gatte sich derzeit im Ausland niederlässt (Medien spekulieren, ob in Portugal oder der Dominikanischen Republik), um dort ein Leben fern seines Heimatlandes zu beginnen, nachdem ihm mutmaßliche Schmiergeldzahlungen vorgeworfen wurden, scheint Sofía ihren Platz im Königshaus nicht aufgeben zu wollen. Dass die Ehe der Altkönige nur noch auf dem Papier besteht, ist kein Geheimnis.

Der Sohn der beiden, Spaniens König Felipe VI, soll am Donnerstag (6.8.) den ersten offiziellen Termin nach dem Abgang seines Vaters wahrnehmen. Für ihn steht der Staatsbesuch des uruguayischen Präsidenten in Madrids Zarzuela-Plast an, allerdings unter Ausschluss der Presse. Der Öffentlichkeit präsentiert sich Felipe nach dem Eklat vermutlich erstmals in den kommenden Tagen auf Mallorca. Gemeinsam mit seiner Frau Letizia und den Töchtern Eleonor und Sofía will er sich seiner Mutter anschließen und ebenfalls ein paar Tage im Marivent-Palast in Palma verbringen. /somo