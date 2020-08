Das ist das Besuchsprogramm von Felipe, Letizia, Leonor und Sofia auf Mallorca

Erst der König, dann seine Familie und ein dichtes Programm für eine Mallorca-Sommerfrische, die mehr Arbeit und Imagepflege als Urlaub ist: Das Besuchsprogramm der von den Skandalen rund um Juan Carlos arg gebeutelten spanischen Königsfamilie steht fest. Das Königshaus gab am Freitagmorgen (7.8.) die Details bekannt.

Noch am Freitag (7.8.) wird in Palma zunächst König Felipe VI. erwartet. Seine Frau Letizia und seine beiden Töchter Leonor und Sofía reisen erst am Samstag an, da der König nicht mit der Thronfolgerin Leonor in einem Flugzeug reisen darf.

Nach einem Ruhetag geht es am Montag mit der Politik weiter: Felipe VI. empfängt am Vormittag ab 10 Uhr im Königspalast Almudaina nacheinander die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, Parlamentspräsident Vicenç Thomas i Mulet, Bürgermeister José Hila und Inselratspräsidentin Catalina Cladera.

Am Spätnachmittag geht es dann mit der ganzen Familie in das beschauliche Petra, dem Geburtsort des nicht unumstrittenen mallorquinischen Heiligen und Gründervater Kaliforniens Junípero Serra.

Am Dienstagmittag besuchen Felipe VI., Letizia und Leonor und Sofía das Bildungswerk Naüm in Son Roca, einem der ärmeren Viertel der Balearen-Hauptstadt. Einen Tag später, am Mittwoch, ist um 12.30 Uhr wieder die Politik an der Reihe und Felipe VI. empfängt im Marivent-Palast den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu der traditionellen Sommer-Unterredung.

Donnerstag geht es dann erstmals seit Jahren während der Sommerfrische nach Menorca: Felipe und Letizia besuchen in Alaior die große Käserei Coinga und später bei Ciutadella die frühgeschichtlichen Bauten der Naveta des Tudons.

Danach steht erst einmal ein verlängertes Urlaubswochenende an, bevor es laut Königshaus in der Folgewoche nach Ibiza geht. Der tradtionelle Empfang für die Balearen-Gesellschaft findet dieses Jahr, sicherlich auch wegen Covid-19, nicht statt. Auch den ebenfalls bewährten Fototermin im Marivent-Palast soll es nicht geben, wohl um nicht den Eindruck von Prunk und Privilegien zu vermitteln. /ck