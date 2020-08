Die spanische Königsfamilie besucht Petra auf Mallorca

Der spanische König Felipe VI., Königin Letizia und die beiden Töchter Leonor und Sofía haben am Montag (10.8.) Petra besucht. In Petra besuchten sie das Geburtshaus von und das Museum zu dem heiliggesprochenen Junípero Serra. Juniper Serra wurd 1713 auf Mallorca geboren, besuchte eine Franziskaner-Schule und wurde später als Missionar nach Amerika, das damalige Neuspanien entsandt. Er gilt als Gründer der Stadt San Francisco.

Die Königsfamilie erreichte Petra gegen 19.30 Uhr. Infantin Sofía hatte sich am Tag zuvor am Knie verletzt und benutzte eine Gehhilfe. Über den Altkönig Juan Carlos, der einige Tage zuvor das Land verlassen hatte, während die Justiz in der Schweiz und Spanien mögliche Straftaten untersuchen, verlor die Königsfamilie kein Wort. Altkönigin Sofía befindet sich im Urlaub auf Mallorca nahm aber am Ausflug nach Petra nicht teil.

Der Vorsitzende der Serra-Stiftung, Pau Pomar, sowie sein Mitarbeiter Emilio Martínez-Almoyna führten die Königsfamile durch das Geburtshaus von Junípero Serra. Später, im Museum und im Konvent, stieß auch ein Mitarbeiter der US-Botschaft hinzu. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung war auch der Denkmalstreit in den USA erneut entflammt. Dabei steht auch das Andenken an Junípero Serra auf dem Prüfstand. Der königlichen Besuchergruppe schlossen sich unter anderen die Balearen-Präsidentin Francina Armengol, die Bildungsministerin Isabel Celáa und der mallorquinische Bischof Sebastià Taltavull an. /tg