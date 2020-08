Aufenthaltsort von Altkönig Juan Carlos offiziell bestätigt

Spaniens Altkönig Juan Carlos ist am 3. August in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist und hält sich seitdem dort auf. Das hat das spanische Königshaus in einer kurzen Mitteilung bestätigt. Damit werden endgültig Gerüchte dementiert, wonach der Monarch sich in Portugal oder in der Dominikanischen Republik aufhalten sollte.

Weder Vertreter von Königshaus, noch von Regierung hatten sich bislang öffentlich zum Aufenthaltsort von Juan Carlos geäußert, nachdem dieser angekündigt hatte, Spanien zu verlassen. Er reagierte damit auf die Finanzaffäre um seine Person.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Zeitung "ABC" versichert, Juan Carlos habe bei befreundeten Scheichs in Abu Dhabi in den Emiraten Zuflucht gefunden und sei zunächst im exklusiven "Emirates Palace" abgestiegen.

Seit Monaten kursieren Meldungen über mutmaßliche Schmiergeldzahlungen an den früheren Monarchen aus Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten auf Konten in Steuerparadiesen in der Karibik und in der Schweiz. Die Genfer Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit einiger Zeit gegen Juan Carlos. Mittlerweile hat sich auch der Oberste Gerichtshof in Spanien eingeschaltet.

Der amtierende König von Spanien und Sohn von Juan Carlos, Felipe VI., demonstrierte beim Urlaub mit seiner Familie in der vergangenen Woche auf Mallorca Normalität und vermied jedes Wort über seinen Vater. /ff