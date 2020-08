Das deutsche Topmodel Claudia Schiffer ist am Dienstag (25.8.) 50 Jahre alt geworden. Schiffer war früher eng mit Mallorca verbunden und hat in den sozialen Netzwerken zur Feier des Tages Kinderfotos hochgeladen, die sie auf der Insel zeigen.





Teile ihrer Kindheit verbrachte das Model auf, da die Eltern ein Haus in Andratx besaßen. 1997 schuf sich Schiffer in Camp de Mar ihr eigenes Heim, welches sie jedoch 2017. Heute lebt sie überwiegend in London.Ihre Liebe zur Insel zeigte Schiffer auch 2005, als sie Mallorca alsbei der Tourismusmesse ITB vertrat. /rp