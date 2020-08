Kultbistro von Jürgen Drews muss schließen

Maurice und Karin Gritzmacher haben das Kultbistro in Santa Ponça zehn Jahre lang geleitet.

"Wir dachten, dass wir es schaffen. Aber gegen diese Maßnahmen sind wir machtlos." Via Facebook hat Karin Gritzmacher das Ende des Kultbistros "König von Mallorca" verkündet. Zusammen mit ihrem Mann Maurice hatte die Gastronomin das Lokal im Namen von Schlagersänger Jürgen Drews zehn Jahre lang geleitet. Die Folgen der Corona-Krise würden ein Weiterführen des Bistros in Santa Ponça nun aber unmöglich machen.

Mit dem Vermieter hatte man sich zunächst verständigt, dass dieser die Miete für die Zeit des Lockdowns reduzieren werde. Aber: "Da weiß er nichts mehr davon", so Karin Gritzmacher. Hoffnung habe man dann geschöpft, als der Tourismus nach dem Alarmzustand langsam wieder hochgefahren wurde und die ersten Urlauber zurück auf die Insel gekommen waren. Doch die von Deutschland verhängte Reisewarnung habe dann alle Hoffnungen zunichte gemacht, die Saison doch noch retten zu können. Deshalb müsste das Bistros nun schließen.

Zehn Jahre lang war das Bistro eine Anlaufstelle für alle Fans von Jürgen Drews auf Mallorca gewesen. Der selbsternannte "König von Mallorca" trat hier regelmäßig auf. Eigentlich war geplant gewesen, das Lokal nur ein bis zwei Jahre zu betreiben, hatte Maurice Gritzmacher vor rund einem Jahr in einem Interview mit der Mallorca Zeitung verraten. "Doch siehe da, es gibt uns noch immer", so der Lokal-Betreiber damals. Nun sorgt die Corona-Krise aber dafür, dass die Lichter in dem Bistro nach zehn Jahren endgültig ausgehen.