Positiver Corona-Test bei RTLII-Show "Love Island"

Corona-Schock bei der RTL2-Kuppelshow „Love Island": Die Moderatorin der aktuell auf Mallorca gedrehten Show, Jana Ina Zarrella, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies hat Pressesprecherin Anna Rilz auf MZ-Anfrage bestätigt. Zuerst hatte die "Bildzeitung" darüber berichtet.

Die Dreharbeiten für die erste Folge fanden am vergangenen Wochenende auf Mallorca statt. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland wurde die Moderatorin dann positiv auf Covid-19 getestet. Sie muss nun in Quarantäne und wird von Cathy Hummels, die eigentlich nur den After-Show-Talk zusammen mit Jimi Blue Ochsenknecht moderieren sollte, ersetzt.

Zarella bestätigte den positiven Test auch persönlich bei Instagram: "Ja, es ist wahr: Jetzt hat es auch mich erwischt", sagte Zarella. Bereits seit Sonntag sei sie in Quarantäne und abgeschottet von ihrem Umfeld und ihrer Familie. Niemand in ihrem Umfeld sei ebenfalls erkrankt. "Es war wirklich ein Schlag ins Gesicht, denn ich bin extrem vorsichtig", sagte die 43-Jährige. Sie trage stets eine Maske - auch bei der Produktion der RTLII-Show. "Ich bin wirklich geschockt, dass es mich jetzt erwischt hat."

Die Produktion vor Ort geht indes weiter. Jene Mitarbeiter vor Ort, die in engerem Kontakt mit der Moderatorin standen, wurden bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert. Szenen, die mit Zarrella und den Kandidaten in der Villa in der ersten Sendung gedreht wurden, fanden nach Angaben des Senders alle im Freien statt. Zudem sei stets ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten worden.

Bereits im Vorfeld hatte es Bedenken gegeben, dass die Kuppelshow in Zeiten von Corona stattfindet. Geknutscht, geflirtet und bei den Show-Spielchen angefasst - das gehört eigentlich zum Programm bei der Show. Damit dies auch in diesme Jahr möglich ist, wurden die zehn Kandidaten nach einem Corona-Test vor Beginn der Show erst mal in eine 14-tägige Quarantäne auf Mallorca geschickt. Dort warteten sie bis zum Start der TV-Show. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und aller Beteiligten steht für uns an erster Stelle", hieß es dazu von einer Sendersprecherin.

„Ich habe mich besonders in letzter Zeit wegen 'Love Island' sehr häufig testen lassen", sagte Zarella. "Die Ergebnisse waren immer negativ. Umgehend nach meiner Landung am Sonntag in Köln wurde ich erneut getestet. Am Montagmorgen kam dann der Positiv-Befund."

Bei der Produktion hatte man gehofft, dass es keine Corona-Fälle geben wird. So waren mit dem Produzenten und Vertreiber ITV und in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden detaillierte Hygiene- und Sicherheits-Guidelines ausgearbeitet worden. „Produziert wird zudem fernab touristischer Hotspots", so die Sprecherin gegenüber der MZ. Auch die kürzlich von der Bundesregierung erlassene Reisewarnung sei für die Verantwortlichen „Anlass für noch einmal verstärkte Wachsamkeit". Man „unternehme alles, was nach aktuellem Wissensstand für einen effektiven Infektionsschutz getan werden kann".