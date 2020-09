Altkönigin Sofía begleitet Schildkrötenretter vor Mallorca

Spaniens Altkönigin Sofía, seit Wochen im Sommerurlaub auf Mallorca, nutzt ihre Zeit, um Umwelt- und Tierschutzprojekte auf der Insel zu unterstützen. In den vergangenen Tagen nahm sie an einer Befreiungsaktion der Meeresschutzstiftung des Palma Aquariums teil.

Doña Sofía war zunächst dabei, als die 46 Kilogramm schwere Schildkröte am 20. Juli verletzt aus den Gewässern vor Portocolom gerettet und später in der Aufzuchtstation des Palma Aquariums aufgepeppelt wurde. Nun wurde die Schildkröte mit dem Namen Hipatia in der Bucht von Palma de Mallorca wieder ins Meer ausgesetzt, wie die Fundación Reina Sofía auf ihrer Website berichtet. Die Altkönigin Sofía und ihre Schwester Irene von Griechenland waren beim Aussetzen dabei. /tg