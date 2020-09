König Felipe VI. will die Yacht "Somni" loswerden

Irgendwie gehörte sie schon fast zur Familie: Bei ihren Mallorca-Besuchen schipperte die Königsfamilie regelmäßig an Bord der "Somni" in den Gewässern rund um die Insel. Für Altkönigin Sofia war die Yacht sogar das Lieblingsboot. An Bord verfolgte sie jahrelang die Segelregatten Copa del Rey. Doch jetzt will ihr Sohn, König Felipe VI., das 17,40 Meter lange Boot loswerden.

Offenbar erinnert ihn bei der Yacht zu viel an seinen Vater, Altkönig Juan Carlos, der vor einigen Wochen Spanien verlassen hat und seither im Exil lebt. Wie das Magazin "Vanitatis" berichtet, hatte die Königsfamilie die "Somni" einst von Josep Cusí, einem engen Freund des Altkönigs, erhalten.

Die Yacht, die zuletzt in Port Balís an der Küste von Barcelona lag, wird nun für 295.000 Euro zum Verkauf angeboten. Sie ist 17,40 Meter lang und hat eine Breite von 4,72 Metern. Sie bietet Platz für sechs Personen und verfügt über je ein Sonnendeck am Heck und am Bug. /mw