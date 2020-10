Neue "Goodbye Deutschland"-Folge mit Mallorca-Auswanderern Mermi-Schmelz und Knöttgen

Es ist wieder Mallorca-Zeit bei "Goodbye Deutschland". Die Vox-Doku begleitet in der aktuellen Folge Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz sowie Frank und Ina Knöttgen. Der eine oder andere mag sich noch erinnern, dass die ehemaligen Brasilien- und Thailand-Auswanderer, die zwischenzeitlich beide auf Mallorca gelandet sind, einst in Peguera zusammen das brasilianischen Restaurant „Cabana" betrieben hatten. Doch nach Streitigkeiten war man schließlich getrennte Wege gegangen.

In der aktuellen Folge der Vox-Auswanderer-Doku werden die beiden Paare aber getrennt voneinander mit der Kamera begleitet.

Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz haben schon viele Krisen überstanden - in Brasilien, auf Mallorca und in den österreichischen Alpen. Aber jetzt sind die Dauerauswanderer zum ersten Mal in ihrem Leben ratlos, heißt es in der Sendungs-Ankündigung von Vox. Zu Fuß waren die biden aus den Corona-Risikogebieten in Österreich nach Deutschland geflüchtet. Jetzt stehen die beiden vor schweren Entscheidungen. Was tun? Wie kommen sie zurück nach Mallorca, wo Job und Wohnung auf sie warten? Oder ist das Kapitel Auswandern nach 13 Jahren endgültig beendet?

Bei Frank und Ina Knöttgen auf Mallorca herrscht derweil dicke Luft. Das ständige Aufeinanderhocken nervt die beiden. Und seit Frank mit dem Rauchen aufgehört hat, ist seine Laune unerträglich. Hinzukommt, dass Töchterchen Julie sich praktisch über Nacht in ein waschechtes Pubertier verwandelt hat. Ganz nebenbei versucht Frank die leere Auswandererkasse aufzufüllen. Mit Heizungstechnik, Poolsystemen und selbst gemalten Bildern. Hat Frank mit einem seiner Projekte Erfolg?

Die Antworten zeigt Vox am Montag (26.10.) ab 21.15 Uhr in einer aktuellen Ausgabe von "Goodbye Deutschland".