Krümel will ihren Stadl verkaufen und Mallorca verlassen

„Auf Mallorca hat es sich ausgefeiert. Kein Bock mehr." Mit drastischen Wort hat Marion Pfaff, alias Krümel, auf die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Spanien reagiert. Angesichts der nächtlichen Ausgangssperre sieht die Sängerin nach eigenen Angaben für Mallorca und auch für ihren Stadl in Peguera keinerlei Perspektiven mehr. „Das wird auch nichts mit einer Sommersaison 2021", kommentierte sie jetzt bei Instagram. „Ich sehe am Ende des Tunnels einfach kein Licht mehr."



Seit rund neun Jahren betreibt die Kult-Gastronomin schon ihre Party-Location "Krümels Stadl" und überlegt nun tatsächlich, alle Zelte abzubrechen: „Ich bin soweit, mein Baby zu verkaufen – auch wenn es mir in der Seele wehtut", so die 48-Jährige in dem Video. Interessenten dürften ihr gerne ein Angebot machen.





Wo ein möglicher Neuanfang für sie und ihre Familie möglich sein könnte, ließ die Sängerin offen. „Ich werde jetzt mal in mich gehen und mich fragen, wohin ich mit meiner Familie will."