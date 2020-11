Straßen-Sängerin aus Mallorca versucht sich bei Casting-Show

Wer häufig in der Innenstadt von Palma de Mallorca unterwegs ist, der kennt vermutlich Naida Abanovich. Seit 15 Jahren gibt die Straßenmusikerin ihre Arien im Zentrum zum besten. Jetzt macht die Sängerin bei dem TV-Spektakel "La Voz Sénior" mit, das der Privatsender Antena3 ausstrahlt.

In einem Promo-Video von Antena3 ist Abanovich bereits zu sehen. Die Weißrussin kam im Jahr 2004 nach Mallorca, weil sie in ihrer Heimat trotz Gesangsausbildung ihre Kinder nicht ernähren konnte. Zunächst versuchte sie sich als Reinigungskraft, schwenkte aber schnell wieder zur Musik. Seitdem verdient sie sich ihren Lebensunterhalt mit den Spenden von Passanten in Palmas Einkaufsstraßen. Tatsächlich, so heißt es im Promo-Video, war es einer ihrer Zuhörer, der die Produktionsfirma der Casting-Show auf Abanovich aufmerksam machte. Die Verantwortlichen setzten sich mit der Auswanderin in Verbindung. Ausgestrahlt wird die Senioren-Ausgabe der Talentshow an Weihnachten.



"Ich weiß, dass ich eine gute Stimme habe, aber ich singe seit Jahren auf der Straße, und die Kälte und der Wind machen sich bemerkbar", gab die 67-Jährige bereits vor dem TV-Angebot im Interview mit MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zu.

Abanovich ist nicht die erste von Palmas Straßenkünstlerszene, die das Rampenlicht im TV betritt. Zuletzt hatte 2019 Nick Ferretti, der sich ebenfalls im Zentrum als Sänger durchschlug, bei der deutschen Casting-Show DSDS den zweiten Platz belegt. /somo