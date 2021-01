Sich mit der Doku "Reisezeit - Traumhafte Ziele" nach Mallorca sehnen

Wer derzeit nicht nach Mallorca kommen kann und in Erinnerungen und Sehnsucht schwelgen will, kann in der Nacht von Samstag auf Sonntag (9./10.1.) um 4.45 Uhr den Sender 3sat einschalten. Dort läuft erneut der 25 Minuten lange Dokumentafilm von Margarita Pribyl aus der Sendereihe "Reisezeit - Traumhafte Ziele" mit Mallorca als Handlungsort. Gezeigt wurde er erstmals 2011.

Darin zu sehen sind die bekanntesten kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten der Insel: etwa das Atelier des Malers Joan Miró, das Miró-Museum, der Mercat de l'Olivar in Palma de Mallorca, das im Tramuntana-Gebirge gelegene malerische Dorf Valldemossa, in dessen ehemaligem Kloster Frédéric Chopin mit seiner Lebensgefährtin, der Schriftstellerin George Sand, Quartier bezog, sowie zahlreiche schöne Küstenformationen.

Nicht nur überirdisch gibt es in dem Dokumentarfilm Interessantes zu entdecken: Das Kamerateam war auch in den Drachenhöhlen, den Cuevas del Drach an der Ostküste. Sie sind seit der Antike bekannt und dienten im Mittelalter als Zufluchtsort vor Piraten. Auch das erfährt man in der Doku.

Die Reihe "Reisezeit - Traumhafte Ziele" führt regelmäßig an die schönsten Plätze der Erde und stellt ausgewählte Urlaubsorte vor. Dabei stehen die Menschen und ihre Lebenskultur im Mittelpunkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9./10.1.) steht Mallorca im Mittelpunkt. /sw