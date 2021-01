TV-Tipp mit Xenia von Sachsen: von der MZ ins Dschungelcamp?

Neben Jil Sander vermarkten auch Sie ihre Produkte meist mit dem eigenen Antlitz. Ein Zeichen von Selbstbewusstsein?

Nein. Als ich so 15, 16 Jahre alt war, habe ich gemodelt. Als mir eine Agentur anbot, als Profi nach Paris zu gehen, hat mir mein Vater gesagt: 'Jette, du siehst zwar klasse aus, ein Top-Model wird aus dir aber nicht. Aber vielleicht wirst als Designerin mal zu Spitze gehören.'Seinem Ratschlag bin ich gefolgt, ohne dabei aber ganz das Modeln

aufzugeben. Als Designerin bin ich einfach sehr fotogen. Das habe ich mir zunutze gemacht. Auch wenn

ich mich in Zukunft als Image der Marke Jette zurückziehe. Für meine Parfums werde ich zwar weiter

modeln, für andere Produkte ist es dagegen nicht mehr notwendig.

Zur Person (Jette Joop):

Jette Joop kam am 17. Februar 1968 in Braunschweig unter ihrem bürgerlichen Namen Henriette Elisabeth auf die Welt. Sie ist die Tochter des berühmten Mode-Designers Wolfgang Joop und seiner ehemaligen Ehefrau, der Journalistin Karin Joop-Metz. Jette Joop wuchs zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Florentine (32) in Hamburg auf. Mit 17 zog sie allein nach Oxford (England), wo sie ihr Abitur machte. 1989 studierte sie Industrie-

Design zunächst in der Schweiz, später am Art Center College of Design in Kalifornien. Nach abgeschlossenem

Studium arbeitete Joop für verschiedene Mode-Designer, unter anderem für Ralph Lauren in New York.

1996 kehrte sie an die Alster zurück und gründete in der Hansestadt ihre eigene Firma. Die Jette Joop Europe arbeitet mit mehreren Kooperationspartnern zusammen, darunter auch die Schmuckund Parfümkette Christ/Douglas

sowie das Modeversandhaus Otto. Jette Joop hat bereits eigene Schmuck-, Schuh-, Mode- und Parfumlabel erfolgreich auf dem Markt etabliert. Außerdem entwarf sie ein Designer-Wohnhaus, das so genannte Viehbrockhaus in

der Lüneburger Heide. Im Mai 1997 wurde ihre Tochter Johanna geboren. In die Schlagzeilen der Boulevard-Presse

gelangte Joop zwischen 2001 und 2004 durch ihre Beziehung mit Alexander Fürst zu Schaumburg-

Lippe. Neben ihrer Arbeit engagiert sich Jette Joop seit vielen Jahren als Kinderbotschafterin

für das Internationale Rote Kreuz.