Hope Hair Day: Am 7. März lässt sich Mallorca die Haare schneiden

Die Hilfsorganisation Hope Mallorca startet die nächste Spendenaktion. Die Initiative ruft alle Friseure auf der Insel auf, sich am „Hope Hair Day" zu beteiligen. So sollen die Salons am Sonntag, 7. März, öffnen und normal Kunden empfangen. Alle Gewinne sollen dann über Hope Mallorca und dem Lebensmittelprojekt „Comida para todos" des Lions Clubs Palma an die Opfer der Corona-Krise weitergeleitet werden.

Ausgedacht hat sich die Aktion der deutsche Friseursalon Feliz Hair in Palma de Mallorca. Dessen Inhaber, Felix Götze, hatte sich an Hope-Mitgründerin Heimke Mansfeld gewendet, die selbst Friseurin ist. Die Hair-Stylisten-Szene auf Mallorca ist eng vernetzt, man kennt sich untereinander. Mit der Aktion soll nicht nur Geld gesammelt, sondern auch ein Schulterschluss mit anderen Gewerbetreibenden signalisiert werden. „Wir sehen euch und eure schwierige Lage. Das ist das Motto", sagt Jasmin Nordiek von Hope.

Im ersten Schritt müssen dafür Friseursalons gefunden werden, die ihre Dienste zur Verfügung stellen. Interessenten sollen sich per Mail bei info@hope-mallorca.org anmelden. Dann werden sie in die Liste aufgenommen, die hier sowie auf den Websites von Hope Mallorca (hope-mallorca.org), dem Lions Club (lionsclubpalma.com) und des Inselradios erscheinen. Wer einen Friseurbesuch plant, kann sich dann für den 7. März einen Termin geben lassen.

Hintergrund: Das ist die Arbeit von Hope Mallorca