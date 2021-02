Was Sie beim Casting für "König von Palma" alles brauchen

Die erste Ankündigung zum Casting von "Der König von Palma" hat Tausende von deutschen Mallorca-Fans aufgewühlt. Manche buchen bereits Flüge, weil sie unbedingt bei den Dreharbeiten dabei sein wollen. Nun verriet der Produzent und Ko-Autor der neuen RTL-Serie, Johannes Kunkel, gegenüber der MZ weitere spannende Details zu den geplanten Dreharbeiten

Gleich in den ersten Tagen nach Bekanntwerden des Castings bewarben sich 1.500 Personen auf der Website der Casting-Agentur Moovic, wie Virginia Beauget der MZ bestätigt. "Unter ihnen sind aber auch viele Spanier", erklärt Virginia Beauget von Moovic. "Uns interessiert vor allem deutsches Aussehen, und uns fehlen noch jüngere Leute zwischen 18 und 40 Jahren." Insgesamt sollen 2.500 Statisten vor die Kameras, wenn ab April die Dreharbeiten beginnen.

Dass sich manche Mallorca-Fans nun auf Facebook verabreden, um gemeinsam zu den Dreharbeiten nach Mallorca zu reisen, findet Produzent Johannes Kunkel (Köln, 1985) super, wie er im Interview mit der MZ verrät: "Wir haben uns überlegt, sie alle anzuschreiben, ob sie auch wirklich kommen, weil wir die Kommentare zum Teil sehr, sehr lustig fanden", sagt Kunkel, der schon auf der Insel ist, um Drehorte zu besuchen und nebenbei gerade Mallorquinisch lernt.



Was soll man zum Casting für "Der König von Palma" anziehen?

Welches Aussehen beim Casting besonders gefragt ist. Welcher Haarschnitt zum Stil des Films passt und sogar welche Accessoires man im Kleiderschrank haben sollte, um gute Chancen zu haben, als Statist in der Serie mitzuspielen, erklärt Kunkel im Interview.

So viel sei schon einmal verraten: Das Risiko, sich während der Dreharbeiten mit dem Coronavirus zu infizieren, werde sehr gering sein: "Im Endeffekt wird man an kaum einem anderen Ort so sicher sein wie bei uns am Set", sagt Kunkel, der im Interview erklärt, worum es in dem Sechsteiler überhaupt gehen soll und den Namen der Hauptdarstellerin verrät. Zudem wird verständlich, warum viele Szenen in Can Picafort gedreht werden, obwohl die Handlung überwiegend an der Playa de Palma spielt.

