Mallorca im TV: RTL Zwei zeigt "Pleite unter Palmen"

Es ist nicht „Goodbye Deutschland", und doch geht es um die Erfahrungen von Deutschen, die nicht zuletzt auf Mallorca ihr Glück suchen – oder besser gesagt über die Runden kommen müssen. Der Privatsender RTL Zwei sendet ab Mittwoch (3.3.) um 20.15 Uhr die voraussichtlich siebenteilige Doku-Soap „Pleite unter Palmen". Darin werden Menschen in Szene gesetzt, die mit blauäugigen Erwartungen auswandern, jedoch ins Straucheln geraten. Zu sehen ist in der Staffel – neben einem Peru-Auswanderer und einem Unternehmensgründer in Mexiko – auch ein Hausbesetzer auf Mallorca. Und dabei handelt es sich nicht um irgendein Haus.

Wir zitieren aus der Programmankündigung: „Die Hausbesetzer Daniel und Nadine leben auf der ehemaligen Boris-Becker-Finca auf Mallorca. Sie zahlen keine Miete, sondern haben das Grundstück besetzt. Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Damian haust hier das Paar ohne fließend Wasser und Strom. Beide sind arbeitslos und haben somit kein eigenes Einkommen. Schließlich wird die Finca zwangsgeräumt und die Familie hat nur wenige Minuten Zeit, ihr bisheriges Zuhause zu verlassen. Mit einem Schlag werden sie wohnungslos, doch das ist nicht das einzige Problem: Nadine erfährt, dass sie erneut schwanger ist?..."

Die weiteren Protagonisten der Dokusoap: Daniel lernte bei einem Aufenthalt in Peru die Liebe seines Lebens kennen, die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter machte das Glück komplett. Doch das Leben wurde zum finanziellen Albtraum. Stephan wiederum kehrte 2016 Deutschland den Rücken zu, als er ein lukratives Jobangebot erhielt und nach Mexiko auswanderte. Auch bei ihm war das Glück nur von kurzer Dauer.