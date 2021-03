Im modernen China ist der Erfolgsdruck groß. Können die Söhne und Töchter der Supermacht die Erwartungen in ihrer Heimat nicht erfüllen, ziehen sie an ferne Orte, um ihr Glück dort zu suchen. So ist in Kenia die Eisenbahnlinie von Mombasa nach Nairobi von Chinesen gebaut worden.

In dieser Reihe ("Chinesen in aller Welt", 15.3. um 17.20 Uhr auf Arte) besucht der holländische Fotograf Ruben ­Terlou Chinesen in ihrer neuen Heimat.