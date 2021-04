Wo und wie Mallorca-Promis ihre Ostereier suchen

Nicht nur die Normalos kehren nach Mallorca zurück. Auch die Stars und Sternchen lassen sich nun wieder öfter auf der Insel blicken. Dabei sind viele Promis äußerst vorsichtig, was den Umgang mit den Medien betrifft. „Die meisten wollen nicht, dass über die Mallorca-Reise geschrieben wird, da sie dafür in Deutschland einen Shitstorm ernten", sagt Michael Busse.

Der Leiter des Kinder-Ferienlagers Fussicamp ist in der Fußballwelt weit vernetzt und kann den Kindern in seinem Camp oft den ein oder anderen bekannten Kicker präsentieren. Namen darf er dieses Jahr nur einen rausrücken: Thorsten Fink. Der ehemalige Profi des FC Bayern München und Cham­pions-League-Sieger 2001 ist Stammgast in Cala Millor. Bis vergangenen September trainierte der 53-Jährige den japanischen Club Vissel Kobe, wo Andrés Iniesta spielt.

Mallorca bedeutet halt für viele Deutsche eine Auszeit. Vielleicht hatte die auch Ralf Rangnick vor lauter Schreck über das Schalke-Angebot nötig. Der 62-jährige Fußball-Manager war in den vergangenen Tagen im Südwesten der Insel unterwegs. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Rangnick ein Angebot für die vakante Stelle des Sportdirektors bei Schalke 04 abgelehnt haben soll. Dem Bundesligisten steht in Kürze ein sang- und klangloser Abstieg in die zweite Liga bevor. Rangnick, der seit vergangenem Sommer keinen Verein hat, will offenbar nicht beim Neuanfang helfen. Der Club soll die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, den Manager doch noch umzustimmen. Der will wohl aber lieber Nationaltrainer werden. Ein Treffen mit DFB-Teamchef Oliver Bierhoff ist geplant.

Bastian Schweinsteiger ist derzeit fast immer auf Mallorca anzutreffen. Der Weltmeister von 2014 hat die Pandemie in seinem Zweitwohnsitz auf der Insel verbracht. 2019 hatte Schweini seine Karriere in Chicago beendet. Seitdem spielt er regelmäßig Golf im Club von Andratx oder schlendert durch Palma de Mallorca. Am Wochenende wurde der 36-Jährige mit Ehefrau Ana Ivanovi? beim Eisessen mit seiner Schwiegermutter und seinen beiden Söhnen in Palmas Lonja-Viertel gesehen.

Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen ist derzeit arbeitsmäßig im Einsatz auf der Insel. „Wir bereiten eine Wirtschaftskonferenz vor, die im Juni auf Mallorca stattfinden wird", sagt die 63-Jährige. „Mein Mann folgt über das Osterwochenende, an dem wir versuchen, ein wenig Ruhe für uns im eigenen Haus zu finden."

Dieter Bohlen plant derweil auf Mallorca laut eigener Aussage Großes. RTL hatte vor drei Wochen den Abschied vom Pop-Titan aus den Casting-Shows „Supertalent" und „DSDS" verkündet. Da der 67-Jährige erkrankte, sprang Thomas Gottschalk kurzfristig in die Jury für die Staffelfinals ein. In den sozialen Medien lästerte Bohlen über seinen Nachfolger und sonnt sich an den Inselstränden. Laut „Bild"-Informationen plant der Hitproduzent direkt die nächste Castingshow, in der er dann für einen anderen Sender eine ganze Band suche.

Auch Ballermann-Sänger Peter Wackel bleibt zu Ostern seiner zweiten Heimat Mallorca treu und freut sich auf die Feiertage. „Die vergangenen Jahre hatten wir immer ein Traumwetter. Einige Freunde von mir sind auf die Insel

in ihre Ferienwohnungen gekommen, und wir haben in den Restaurants schon Tische reserviert. Nachdem ich gerade sowieso sehr viel Zeit habe, sind das die Highlights, um das Leben zu genießen", sagt er der MZ. Zeit wird er wohl auch nach Ostern haben. Die Zukunft der Partybranche auf Mallorca steht in den Sternen.

Reality-TV-Teilnehmerin Iris Klein – Mutter von Daniela Katzenberger – zeigt sich unterdessen dankbar für die kleinen Dinge, die ihr das Leben auf Mallorca versüßen: „Peter und ich leben seit zweieinhalb Jahren auf der Insel und fühlen uns pudelwohl. Wir haben gerade zwei Hunde von der Mallorca Tierrettung adoptiert. An Ostern dürfen wir uns mit Daniela, Lucas und Sophia leider nur im Restaurant oder zum Spazierengehen treffen. Private

Treffen drinnen sind ja verboten. Wir freuen uns, wenn wir wieder unbeschwert und ohne darüber nachzudenken, ob das gerade verboten ist, alle gemeinsam auf dem Sofa rumlümmeln zu können. Wir bleiben stark."

Auch der deutsche Radiomoderator und Komiker Robert Treutel, der die fiktive Person Bodo Bach erfunden hat, war sich erst unsicher, ob er sein Statement hier in der Zeitung lesen will: „Leider wird in den deutschen Medien aktuell ein sehr verfälschtes Bild von Mallorca gezeichnet. Wir haben ein kleines Apartment auf dieser wunderschönen Insel gemietet und fühlen uns hier bei viel Sonne und frischer Luft sehr wohl. Ich bin zu Ostern allerdings bereits wieder in Deutschland", verrät er uns dann doch.

Visagistin Kiki Ochsenknecht, die in Santanyí ein Lokal betreibt, und ihr Mann Uwe Ochsenknecht, Schauspieler und Sänger, sind über die Feiertage vor allem im Osten der Insel anzutreffen und schwärmen: „Es ist so wunderbar, wie toll sich alle hier an die nötigen Vorgaben halten. Wir fühlen uns wohl und sicher, das Wetter macht gute Laune, und Spaziergänge am Meer geben einem ein Gefühl von Freiheit. Die Möglichkeit, unter freiem Himmel in einem Restaurant essen zu dürfen, wird zum Highlight. Die Natur, die Tiere, die Ruhe?€ Man wird bescheiden in diesen Zeiten und dankbar für so ein wunderschönes Fleckchen Erde. Hier tanken wir auf und schalten (den Fernseher) ab!"

Schauspielerin Sonja Kirchberger postet auf Instagram immer wieder Fotos von ihrem Alltag auf Mallorca. Zuletzt erfreute sie ihre Fans am Sonntag (28.3.) mit einem Foto von ihrem ersten Bikinitag des Jahres auf der Insel. Ob ihr Restaurant Petit Can Punta Port im Hafen von Molinar wieder eröffnen wird, ist noch unklar.

Auf erholsame Feiertage auf der Insel freuen sich auch Künstler und Ex-„Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig und seine Frau Britt, die unter anderem als Model arbeitet: „Wir leben seit August 2020 fest auf der Insel und verbringen wie bereits schon die letzten Jahre Ostern auf Mallorca. Gemeinsam mit der Familie werden wir als Wasserratten unsere Zeit auf dem Meer und am Strand verbringen. Am frühen Abend wird gegrillt und auf der Terrasse gegessen. Viel an der frischen Luft sein zu können, ist für uns das Größte. Spaziergänge mit den Vierbeinern gehören zum täglichen Programm. Alex wird auf jeden Fall trotz der Feiertage im Atelier malen, und ich habe meine Kamera sowieso immer dabei."

Der aus dem TV bekannte Immobilien-Unternehmer Marcel Remus hat derweil hierzulande alle Hände voll zu tun: „Ich bin zu Ostern auf Mallorca und wie wild am Häuser zeigen. Die Insel ist voll mit deutschsprachigen Kunden, die sich Immobilien anschauen."

Auch den Bachelor von 2012, Paul Janke, trifft man vielleicht wieder beim Joggen an: „Mallorca ist mein Zuhause. Deshalb bin ich natürlich auch zu Ostern hier. Im Vergleich zu Deutschland haben wir es hier deutlich besser: Die Geschäfte sind auf, ich kann zum Sport gehen und zumindest bis 17 Uhr in der Sonne etwas essen und trinken. Da freue ich mich auf meinen Espresso", sagt Jahnke. „Klar nervt uns alle die Situation, aber man muss das Positive sehen. Mir geht es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und lebe an einem super schönen Ort mit Sonne und Meer."