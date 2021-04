In Can Picafort beginnen die Dreharbeiten für "König von Palma"

Zwei riesige Leuchtstrahler von 18.000 Watt ersetzen die Mallorca-Sonne und die beliebte Bar Oasis in Can Picafort verwandelt sich für die kommenden Wochen in den fiktiven Biergarten "Fata Morgana" an der Playa de Palma. Die Vorbereitung der Dreharbeiten für die RTL-Serie "Der König von Palma" wurden am Montag (12.4.) abgeschlossen. Ab Dienstag heißt es "Kamera ab". Ein guter Teil der später an der Bucht von Palma spielenden Szenen werden in Wirklichkeit 50 Autominuten entfernt auf der anderen Seite der Insel, in der Bucht von Alcúdia, gedreht.

Mit dem Beginn des TV-Trubels wurde Can Picafort mit einem Ruck aus dem Dornröschenschlaf der Pandemie gerissen. Ein Teil der Strandpromenade musste umgestaltet werden, damit die "Fata Morgana" auch echt wirkt und die Illusion funktionieren kann. Der Zuschauer soll schließlich nicht nur 60 Kilometer nach Südwesten, sondern auch gut 30 Jahre in die Vergangenheit transportiert werden. Die vorerst sechsteilig geplante RTL-Serie spielt in 90er Jahren, als Mallorca für die frisch wiedervereinigten Deutschen noch den "wilden Süden" darstellte.

Wer vom Catering bei Dreharbeiten die üblichen langen Selbstbedienungs-Buffets gewohnt ist, wird feststellen, dass die Pandemie auch solche Details durcheinandergewirbelt hat. Das Team kommt niemals wirklich zusammen. Zu den Anti-Covid-Maßnahmen gehört auch, dass alle Beteiligten tägliche Antigen-Schnelltests absolvieren müssen. /tg