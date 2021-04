Foto: TV Now / solisTV

Mallorca ist dieser Tage gleich mehrmals im TV Foto: TV Now / solisTV

In den kommenden Tagen gibt es wieder ein paar Gelegenheiten, Mallorca auf der Mattscheibe zu sehen:

Dramatisch klingt die Programmankündigung von RTL für die Sendung „Die Alltagskämpfer" (Di., 27.4., 0.30 Uhr): „Mallorca vor dem Abgrund: Bis zu fünf Millionen Deutsche kamen vor Corona jedes Jahr. Doch die Pandemie hat die Insel in eine tiefe Depression gestürzt. Jeder Dritte ist in die Armut gerutscht." In der Folge geht es zum einen um Daniela, die wenige Wochen vor dem Lockdown ihr eigenes Restaurant eröffnet hat. Wie kann es für sie weitergehen? „Und selbst die, die ohnehin schon ganz unten waren, merken: Es geht noch weiter bergab. Anita und Detlev leben seit Jahren obdachlos auf der Insel." Das Kapitel der Doku-Soap heißt übrigens: „Wir bleiben, bis es nicht mehr geht. Mallorca-Auswanderer im Existenzkampf".

Außerdem werden zwei sehr unterschiedliche auf der Insel gedrehte Spielfilme wiederholt. Zum einen „Familie Wöhler auf Mallorca" (BR, Sa. 24.4., 23.30 Uhr, BR) Um den Konflikt zwischen seinem Sohn und seinem Enkel aufzulösen, lädt ein Ruheständler zu einer Bergtour durch die Tramuntana ein. Unterwegs möchte der Patriarch den Familienfrieden wiederherstellen. In den Hauptrollen zu sehen sind Harald Krassnitzer, Michael Gwisdek, Tino Mewes und Jennifer Ulrich.

Zum anderen ist wieder „Im Fluss des Lebens" zu sehen (RBB, Mi., 28.4., 14.30 Uhr): Am Tag ihrer größten Ehrung erhält die Berliner Autorin Agnes Berg (Ruth Maria Kubitschek) die ­erschütternde Nachricht vom ­Unfalltod ihrer Tochter Johanna und deren Mann. Der Verlust trifft sie hart: Agnes lebte im Streit mit Johanna, seitdem diese ihrem Mann vor 15 Jahren nach Mallorca gefolgt war. Sie bricht auf die Insel auf, um ihre Enkelkinder kennenzulernen.