Mallorca im TV: ARD zeigt "Rabiat: Bye, bye Ballermann?"

Die Sendung läuf am Montag (3.5.) um 22.50 Uhr auf dem Sender ARD. Foto: Radio Bremen / Philipp Katzer

Die ARD zeigt am Montag (3.5.) um 22.50 Uhr in der Reihe "Rabiat" das Format "Bye, bye Ballermann?". Rabiat-Reporterin Anne Thiele begleitete darin über ein Jahr lang - vor, während und nach Corona - Reisende und Menschen, die vom Tourismus leben. Laut Programmbeschreibung trifft sie Gewinner und Verlierer der Krise und zieht im Frühjahr 2021 Bilanz: Wird Übertourismus wieder zum Problem? Wie sehen die neuen Konzepte aus, die das Reisen besser machen sollen? Und sind sie massentauglich?

Für das Format flog Thiele unter anderem nach Mallorca. Dort trifft sie Katharina Hegemann aus Deutschland, die sich ihren Traum verwirklicht hat. Sie betreibt eine Yoga-Finca mit 16 Zimmern, die sie nachhaltig bewirtschaftet und das ganze Jahr an Gäste vermietet. Sie zeigt, was es bedeutet, wenn eine ganze Insel von Urlaubermassen abhängt. „Seit Corona ist es eine Vollkatastrophe." 2020 konnte sie nur von August bis Oktober mit minimaler Belegung öffnen und hat seitdem geschlossen. Trotz Reisewarnung will sie ihre Finca im April 2021 wieder aufmachen. „Wir können sonst unsere Leute finanziell nicht mehr unterstützen. Es geht nicht mehr."

Das Format soll die Zuschauer zum Nachdenken über das Reisen anregen: So viel wie die Deutschen reist fast niemand auf der Welt. Das Reisen ist für viele eine Art Grundrecht. Bis zum März 2020: Corona, Pandemie, Lockdown. Die Reisebranche ist lahmgelegt. Veranstalter, Fluglinien, Hotels und Restaurants stehen kurz vor der Pleite. Auch jetzt, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, ist keine Rückkehr des Reisens in Sicht.

Nach dem Erlebnistourismus kommt der „Resonanztourimus", sagen Trendforscherinnen und -forscher. Reisende wollen in der Zukunft mehr echte Begegnungen von der Reise mitnehmen. Wirklich? „Rabiat" ist eine Produktion der Sendefähig GmbH (Manuel Möglich, Dennis Leiffels und Christian Tipke) im Auftrag von Radio Bremen für Das Erste. Die Sendung mit Mallorca-Bezug wird am 4.5.2021 um 04.45 Uhr wiederholt. Außerdem ist sie bereits in der Mediathek zu sehen. /sw